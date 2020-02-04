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Bursa'nın il nüfusu 3 milyon 56 bin 120'ye yükseldi

Bursa'nın il nüfusunun, 31 Aralık 2019 itibarıyla 3 milyon 56 bin 120 kişi olduğu bildirildi.

04.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:54Bursa'nın il nüfusu 3 milyon 56 bin 120'ye yükseldi
'nın il nüfusunun, 31 2019 itibarıyla 3 milyon 56 bin 120 kişi olduğu bildirildi.
İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları doğrultusunda Türkiye nüfusu 31 Aralık 2019 itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu.
2019 yılı sonu itibarıyla Bursa nüfusu ise 3 milyon 56 bin 120'ye ulaştı.
Bursa'da ikamet eden nüfus 2019 yılında 61 bin 599 kişi arttı.
Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (1 milyon 530 bin 956 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,9 (1 milyon 525 bin 164 kişi) olarak gerçekleşti.

Türkiye'de nüfus büyüklüğü bakımından 4'üncü il olan Bursa'da yıllık nüfus artış hızı, 2018 yılında binde 19,5 iken, 2019 yılında binde 20,4 olarak kaydedildi.
Bursa'da kilometrekareye düşen kişi sayısı olarak ifade edilen nüfus yoğunluğu ise 293 kişi olarak kayıtlara geçti.
Dağ ilçeleri hariç diğer ilçelerin nüfusu arttı
Bursa'da 2019 yılında, Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçe nüfusu azalırken, diğer tüm ilçelerin nüfusları artış gösterdi.

Osmangazi ilçesi, Türkiye genelinde nüfus büyüklüğü olarak en büyük 5'inci ilçe oldu.

Bursa'nın ilçelerinin nüfusları şu şekilde:
İlçe Nüfusları2019 NüfusuNüfus Artış/Azalış Miktarı
Büyükorhan9 bin 666-376
Gemlik113 bin 4932 bin 5
Gürsu93 bin 7882 bin 449
Harmancık6 bin 384-192
İnegöl273 bin 9335 bin 778
İznik46 bin 531201
Karacabey83 bin 923808
Keles11 bin 997-358
Kestel68 bin 2042 bin 948
Mudanya97 bin 6313 bin 924
Mustafakemalpaşa101 bin 119423
Nilüfer465 bin 95624 bin 657
Orhaneli19 bin 387-105
Orhangazi79 bin 145698
Osmangazi876 bin 4813 bin 532
Yenişehir53 bin 921217
Yıldırım657 bin 9944 bin 990

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Aralık, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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