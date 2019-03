Bursa'nın İlk Kadın Otobüs Şoförü: Yapamayacağımız Meslek Yok

Kaynak: DHA

BURSA'nın tek kadın belediye otobüs şoförü Ayşen Akçay (43), imkan verildiği taktirde kadınların her işin üstesinden gelebileceğini söyledi.Ayşen Akçay, 2006 yılında ağır vasıta ehliyeti aldıktan sonra TIR şoförlüğü yaptı. Akçay, daha sonra başvurusu kabul edilince Bursa Büyükşehir Belediyesi 'nde şehir içi halk otobüsü şoförü olarak göreve başladı. Farklı güzergahlarda otobüs kullanan Akçay, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen işinden memnun olduğunu söyledi.Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nü de kutlayan Akçay, imkan verildiği taktirde kadınların her işi yapabileceğini belirtti.Cesareti olan her kadının otobüs şoförü olabileceğini söyleyen Akçay, " 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Cennet annelerin ayaklarının altındadır derler. Gerçekten de öyle. Kendimi bildim bileli sarı otobüs şoförü olmak istiyordum. Bunun için çok mücadele ettim. Başvurularım kabul edildi. Sınava girdim kazandım. Hayalimi gerçekleştirmiş oldum ama bu böyle bitmiyor" dedi.'KADIN YETER Kİ İSTESİN'İşini ve yolcularını sevdiğini belirten Akçay, "Kadının yapamayacağı hiç bir meslek dalı yoktur. Yeter ki istesinler. Buyursun gelsinler, değerlendirsinler. Korkulacak bir şey yok. Tekrar dünyaya gelsem yine aynı mesleği seçerim" diye konuştu.- Bursa