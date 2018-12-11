Bursa'nın Katma Değeri Artacak

Bursa'nın sorunlarına çözüm üreten projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Her fırsatta, toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aktaş, akşam saatlerinde Sigorta Taksi Durağını ziyaret etti. Şehre yönelik sorunlara hakim olan taksicilerin daha iyi bir Bursa için şikayet, öneri ve dileklerini dinleyen Başkan Aktaş, şehre dair her fikre önem verdiklerini vurguladı.

Bursa'nın 17 ilçe 1058 mahallesinin yanında, her geçen gün artan nüfusla beraber oldukça büyüdüğünü belirten Başkan Aktaş, yapılan ve devam eden çalışmalarla Bursa'nın daha da rahatlayacağını söyledi. Yüksek teknolojili sanayi ile beraber turizmi öncelikli hale getirdiklerini dile getiren Aktaş, "Taksi durağımızı ziyaret ederek esnafımızla sohbet ettik. Onların sorunlarını, sıkıntılarını, bundan sonraki süreçte beklentilerini istişare ettik. Bursa bütün katmanlarıyla ve sahip olduklarıyla birlikte çok önemli bir değer. İnşallah yeni yapılacak yatırımlar ve yapılacak çalışmalarla bir yandan ulaşımda rahatlama sağlarken, bir yandan da şehrin katma değerini artırmak istiyoruz. Bursa için her kesimin fikrini alıyoruz. Aldığımız bu fikirleri önemsiyoruz" diye konuştu.

Başkan Aktaş'ı sıcak bir şekilde ağırlayan taksi durağı esnafı da samimi sohbetinden dolayı Başkan'a teşekkür ederek, kente dair izlenimlerini ve mesleki anlamda yaşadıklarını aktardı.