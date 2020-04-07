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Bursa'nın Keles ilçesinde 1 mahalle, karantinaya alındı

Bursa'nın Keles ilçesinde 1 mahalle, karantinaya alındıBURSA'nın Keles ilçesine bağlı kırsal Yazıbaşı Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

07.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:58

Bursa 'nın Keles ilçesinde 1 mahalle, karantinaya alındı

BURSA'nın Keles ilçesine bağlı kırsal Yazıbaşı Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Keles İlçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde Coronavirüs (Covid-19) görülen vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren Yazıbaşı Mahallemiz ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştır. Mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir" denildi.

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

Bursa’nın Keles ilçesinde 1 mahalle, karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Yazıbaşı, Keles, Bursa, Güncel

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Bursa'nın Keles ilçesinde 1 mahalle, karantinaya alındı
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