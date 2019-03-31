Bursa'nın Kestel İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Önder...

Bursa
'nın Kestel
ilçesinde belediye başkanlığına AK Parti
adayı Önder Tanır
seçildi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Önder Tanır 19 bin 567, CHP
adayı Yıldıray Atlı
14 bin 283, Saadet Partisi
adayı Mehmet Akbaba
bin 942 oy aldı.
Tanır'ın öz geçmişi
1974 yılında Kestel'de dünyaya gelen Tanır, ilk ve ortaokulu Kestel'de, liseyi Bursa Yıldırım Beyazıt
Lisesi'nde tamamladı. Trakya Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun olan Tanır, 1999 yılında mimarlık şirketi kurdu.
Tanır, 2009 yerel seçimlerinde meclis üyesi seçildi. Önder Tanır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi
Ulaştırma Komisyonu ve İmar Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.
İngilizce bilen Tanır, evli ve 4 çocuğu bulunuyor.
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Kaynak: AA