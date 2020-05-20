Bursa'nın korona virüs karnesi iyi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, olağanüstü meclis toplantısında Bursa'nın koronavirüs karnesine değindi.

Bursa'nın korona virüs karnesi iyi
20.05.2020 18:41 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:41
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, olağanüstü meclis toplantısında Bursa'nın koronavirüs karnesine değindi. Bugüne kadar Bursa'da virüs kaynaklı 160 ölüm hadisesinin yaşandığını, 5000 civarında da vakıanın tespit edildiğini belirten Başkan Aktaş, "Yoğun bakım sayımız hiçbir zaman sıkıntılı duruma gelmedi. Ne şehir merkezi ne de ilçelerde ciddi bir problem ortaya çıkmadı" dedi.

Büyükşehir Belediye meclis grubu, olağanüstü gündemle toplandı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerinin alındığı toplantıda Başkan Aktaş, kamuoyunda sık sık sorulara muhatap olduğunu ifade ederek, Bursa'nın haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın koronavirüs konusunda hem vakıa hem entübe olan hasta hem de vefat sayısında Türkiye ortalamasının altında bulunduğunu söyledi. Virüs ortaya çıktıktan sonra 160 civarında vefat olayının gerçekleştiğini, 5000 civarında da vakıa sayısının ortaya çıktığını vurgulayan Başkan Aktaş, "Her şeyden önemlisi yoğun bakım oranlarımız hiçbir zaman sıkıntıya mahal verecek pozisyonda olmadı. Bu konuda şanslı illerden biriyiz. Hamdolsun, Bursa Şehir Hastanesi bu anlamda büyük rol oynadı" diye konuştu.

İlçelerde de problem yok

Başkan Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili ilçe oranlarına da değindi. "Şu ilçe çok sıkıntılıymış, bu ilçede oranlar yüksekmiş" gibi söylentilerin doğru olmadığını ifade eden Başkan Aktaş, "Türkiye ortalamasının altında olan bir şehirde takdir edersiniz ki problemli bölgenin bulunması da sözkonusu değildir" şeklinde konuştu. Oranlara bakıldığında, en yüksek yoğunluğun Onbinde 30 ile Gürsu'da, Onbinde 25 ile Yıldırım'da, Onbinde 20'ler civarında ise Orhangazi, Gemlik ve Karacabey'de yaşandığını söyleyen Başkan Aktaş, "Diğer tüm ilçeler bu oranların altında. Herhangi bir sıkıntı yok. Koronavirüsle ilgili çalışmalardan dolayı sayın valimize, pandemi kurulu yöneticilerimize, hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu konuda iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alinur Aktaş, Koronavirüs, Türkiye, Bursa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ali Babacan’dan yeni partiler için ’FETÖ organizasyonu’ diyen Bahçeli’ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Haber
Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Haziran’da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haber
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Avrupa Birliği’nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Haber
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Rusya’da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son Dakika: Türkiye’deki koronavirüs salgınında seyahat için ’’HES kodu’’ uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Haberler››Güncel››Bursa'nın korona virüs karnesi iyi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:59: Berber ve kuaförlerin mesai saatleri uzatıldı - Haber 00:58: İzmir'de apartman dairesinde yangın - Haber 00:56: Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haber 00:55: Türkiye'den Nijerya'ya başsağlığı mesajı - Haber 00:53: AYDOS ORMANI'NDA YANGIN -2 - Haber 00:09: Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? - Haberler 00:03: Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı - Haber 23:38: Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı - Haber 12:55: Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi - Haberler 10:26: Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi - Haber