Bursa'nın Kumaşları Dünya Vitrinine Çıkıyor

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Bursa'mızı, üretim potansiyelimizi ve tasarım gücümüzü herkese göstermek istiyoruz."

Türk tekstilinin dünya çapında tanıtımı için Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından başlatılan imaj kampanyası kapsamında, dokuma tekniği, malzeme özellikleri ve desen zenginliklerine sahip Bursa'nın eşsiz kumaşları görücüye çıktı. UTİB öncülüğünde güçlerini birleştiren Bursalı tasarımcılar Atıl Kutoğlu, Selma Çilek ve Dice Kayek markasının yaratıcıları Ayşe-Ece Ege'nin Bursa kumaşlarından oluşan tasarımları, Türkiye'de bu alanda ilk kez gerçekleştirilen Multimedia Show ile sergilendi. Turkish Fashion Fabrics markası için özel olarak yapılan Multimedia Show, Bursa'nın kumaşlarını tüm dünyada tanıtmak için kullanılacak.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ KULLANILDI

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) destekleriyle düzenlenen Turkish Fashion Fabrics etkinliğinde gerçekleştirilen 'Multimedia Show' gösterimi, defileye göre daha geniş bir etki alanına sahip. 'Multimedia Show'da Bursa kumaşından oluşan tasarımların yanı sıra Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerine de vurgu yapıldı. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin'in ev sahipliğinde düzenlenen geceye moda dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra yaklaşık 50 farklı ülkeden gelen yabancı misafirler ve yabancı basın mensupları da katıldı.

'160 ÜLKEYE 2 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPIYORUZ'

Gecede konuşma yapan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, bu etkinle Bursa'nın sanayisi, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimi, tasarımcıları ve ihracatçılarının gücünü, şehrin kültürü, değerleri ve doğal güzellikleri ile harmanladıklarını böylece oluşturdukları tanıtım çalışmasıyla bir ilke imza attıklarını dile getirdi. Engin, "Tekstil ve konfeksiyonda 160'dan fazla ülkeye yılda 2 milyar dolarlık ihracat yapan Bursa'nın, tekstil ihracatında kilogram değeri 9,8 dolara, konfeksiyonda ise 20 dolara ulaştı. En az bir o kadar da yurtiçine ticaret hacmi olan tekstil ve hazır giyim sektörümüz için yeni nesil pazarlama konsepti olan 'içerikle pazarlama' projesinin başlangıcını, Turkish Fashion Fabrics Show ile gerçekleştiriyoruz" dedi.

Dünya standartlarında üretim yapmak kadar, bunu oluşturulan içerik ve imajla tanıtmanın da çok önemli olduğuna dikkat çeken Engin, buradan yola çıkarak sektörün üretim kalitesi ve gücünün yanı sıra tasarım yeteneğini de vurgulayarak, Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana çıkardıkları bir film hazırladıklarını ifade etti. Pınar Taşdelen Engin sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyaya mal olmuş eşsiz kumaşlarımızla, dünya modasına yön veren Bursalı tasarımcılarımız güçlerini bu proje için birleştirdiler. Ancak Turkish Fashion Fabrics Multimedia Show sadece bir tanıtım filmi projesi değil aynı zamanda bir imaj çalışması. Birbirinden farklı ve kaliteli kumaşların, tasarımcıların ellerinde etkileyici koleksiyonlara dönüşmelerine tanıklık ettik. Bu filmimizi dünyanın her yerinde bir dijital kampanya ile yayarak Bursa'mızı, eşsiz kumaşlarımızı, üretim potansiyelimizi ve tasarım gücümüzü herkese göstermek istiyoruz."