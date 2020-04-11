Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa'nın meydan ve yolları sessizliğe büründü

Bursa'nın meydan ve yolları sessizliğe büründü Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Bursa'da sokak ve yollar sessizliğe büründü.

11.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:28
Bursa 'nın meydan ve yolları sessizliğe büründü
BURSA - Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Bursa'da sokak ve yollar sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde 48 saat sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte Bursa'nın meydan yol ve sokakları sessizliğe büründü. Her gün on binlerce insanın ziyaret ettiği tarihi ve turistlik yerler ise bom boş kaldı. Bursa'da insan ve araç sesinin yerini kuş sesleri aldı. Bursa’nın meydan ve yolları sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Bursa, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti sert sözlerle eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti sert sözlerle eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Haberler
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Haberler ›› genel ››Bursa'nın meydan ve yolları sessizliğe büründü - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

12:21: Suudi Arabistan: Teravih namazı askıya alınabilir - Haberler 12:17: Sokağa çıkma yasağına dakikalar kala cinayet - Haberler 12:13: Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağını sert sözlerle eleştirdi - Haberler 12:08: Balıkesir'de kumarhaneye çevrilmiş otel odasına kumar baskını - Haberler 12:06: Stratonikeia meydanında "Cumhuriyet'in 10. Yıl Anıtı" sergileniyor - Haberler 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi