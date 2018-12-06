Bursa'nın Milli Eğitim'e Hediyesi Onarımdan Geçirildi

Ankara
'da Milli Eğitim Bakanlığı binasının önünde bulunan ve 1983 yılında Tophane
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
(MTAL) Döküm Atölyesinde dönemin öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılan Öğretmenler Anıtı, aynı okulun öğretmenlerince bakımdan geçirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tophane MTAL'in 150. kuruluş yılı dolayısıyla oluşturulan kutlama komitesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'u ziyaret etti.
Ziyarette sonrası, bakanlık önünde bulunan 1983 yılında okul döküm atölyesinde öğretmen ve öğrencilerince yapılan Öğretmenler Anıtı'na ilişkin tespitler üzerine Tophane EML Güçlendirme Vakfı Başkanı Necmettin Pınar
, anıtın bakımını okul olarak yapmak istediklerini Bakan Selçuk
'a iletti.
Bakan Selçuk'un verdiği talimatla anıtın bakım ve onarımı Tophane MTAL metalürji teknolojisi alanı öğretmenleri Mustafa Yıldırım
ve Ziya Yıldırım, tarafından Ankara'da yapıldı. Bursa
İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger
ve Şube Müdürü Bülent Altıntaş
da Ankara'ya giderek çalışmaları yerinde inceledi.
Dülger, emeği geçen öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Ankara,Tophane
06 Aralık 2018 Perşembe 21:55