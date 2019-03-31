31 Mart 2019, 22:04
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Bursa'nın Orhaneli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ali...

Bursa

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ali Aykurt kazandı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ali Aykurt kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Aykurt 6 bin 838, İYİ Parti adayı İsmail Asa 5 bin 306, Saadet Partisi adayı Ömer Din 112 oy aldı.

Aykurt'un özgeçmişi-

Akyurt, 1978 Yılında Orhaneli'de doğdu. İlkokulu Karaoğlanlar Köyü'nde tamamlayan Aykurt, orta ve lise öğrenimini ise Orhaneli İmam Hatip Lisesi'nde bitirdi.

Anadolu Üniversitesi İktisat İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Aykurt, siyaset eğitimi kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Akademisi ve Yerel Yönetimler Siyaset Akademisi sertifika programlarına katıldı.

Aykurt, evli ve 2 çocuk babasıdır. Ali Aykurt, AK Parti, Bursa, Orhaneli, Güncel
Kaynak: AA