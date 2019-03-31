Bursa'nın Orhaneli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ali...

Bursa
'nın Orhaneli
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ali Aykurt
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Aykurt 6 bin 838, İYİ Parti
adayı İsmail Asa
5 bin 306, Saadet Partisi
adayı Ömer Din
112 oy aldı.
Aykurt'un özgeçmişi- Akyurt
, 1978 Yılında Orhaneli'de doğdu. İlkokulu Karaoğlanlar Köyü'nde tamamlayan Aykurt, orta ve lise öğrenimini ise Orhaneli İmam Hatip Lisesi'nde bitirdi. Anadolu Üniversitesi
İktisat İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Aykurt, siyaset eğitimi kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset
Akademisi ve Yerel Yönetimler Siyaset Akademisi sertifika programlarına katıldı.
Aykurt, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA