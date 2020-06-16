Bursa'nın sahil mahallesinde kaya düşme tehlikesi

Bursa'nın İznik ilçesinde kopan kayalar vatandaşları tedirgin etti.

Bursa'nın sahil mahallesinde kaya düşme tehlikesi
16.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:48
Bursa'nın İznik ilçesinde kopan kayalar vatandaşları tedirgin etti. 50 tona yakın kayayı sadece bir ağacın tuttuğu görüldü.

Bursa'nın sahil kıyısında bulunan turistlik Mustafalı Mahallesi kayaların düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. 50 tona yakın bir kayayı sadece bir ağaç tuttuğu görüldü. Durumu AFAD ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildiren vatandaşlar tedirgin olduklarını dile getirdi. Mahalle muhtarı Mustafa Kırık, "Her an kaya düşebilir. Böyle bir şey olursa evleri ezer geçer. Acil müdahale bekliyoruz" dedi. Köy sakinlerinden İsmail Cengiz ise, "Evimde rahat oturamıyorum. Kardeşlerim, annem, babam tehlike altındayız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İznik, Bursa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Haber
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45’e yükseldi Haber
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Van’da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Haber
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor Haber
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup ’meteor’ sandığı taşa gözü gibi bakıyor Haber
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Haberler››Güncel››Bursa'nın sahil mahallesinde kaya düşme tehlikesi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:56: Metrobüslerde ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk - Haber 18:53: Kolombiya'da Kovid-19'dan ölümler artıyor - Haber 18:53: FETÖ'den gözaltına alınan 5 eski polis serbest bırakıldı - Haber 18:53: Tedavisi süren kedi için yüklü masraf istendiği iddiası - Haber 18:51: Keşan'da "Dijital Tarım Pazarı" toplantısı düzenlendi - Haber 18:10: Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı - Haber 18:07: Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi - Haber 16:13: Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi - Haberler 11:59: İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu - Haber