Haberler » genel » Bursa'nın saklı güzelliği keşfedilmeyi bekliyor - Haber

Bursa'nın saklı güzelliği keşfedilmeyi bekliyor

Bursa'nın saklı güzelliği keşfedilmeyi bekliyor Gece gündüz kaplıca keyfiBURSA - Doğal havuzlarda gece ve gündüz kaplıca keyfi yaşatan Bursa'nın saklı güzelliği keşfedilmeyi bekliyor.

09.11.2019 12:03 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:06
'nın saklı güzelliği keşfedilmeyi bekliyor
Gece gündüz kaplıca keyfi
BURSA - Doğal havuzlarda gece ve gündüz kaplıca keyfi yaşatan Bursa'nın saklı güzelliği keşfedilmeyi bekliyor.
ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde bulunan açık hava kaplıcası, daha çok kamp ve doğa tutkunlarının uğrak yeri olurken, yeni yıla kadar tamamlanması planlanan 10 adet bungalov evler de burayı doğa turizminin merkezi haline getirecek. Yanı başında akan derenin içinden çıkan termal su başta cilt hastalıkları olmak üzere bir çok rahatsızlığa iyi gelirken, el yapımı sal ile dereden karşıya geçen ziyaretçiler burada çamur banyosu yapıyor. Ormanlarla kaplı bölgenin hiç bozulmamış doğası ziyaretçileri kendine hayran bırakırken, çok fazla kimsenin bilmediği bu tabiat harikası köy ziyaretçilerini bekliyor.
Düğüncüler kaplıcasına ilk defa geldiğini söyleyen Yavuz Selim Akkurt, "Daha önce dağcılık kulüpleri burada gelip kamp yapıyordu. Termal sularından faydalanıyorlardı. Çamur banyosu da var. Biz bunları fotoğraflarda görüyorduk. Bugün bize de gelmek nasip oldu. Herkese tavsiye ederiz, en azından belli zamanlarda gelip tadını çıkarsınlar. Harika bir yer" dedi.
Bursa'nın saklı güzelliği keşfedilmeyi bekliyor

Büyükorhan, Bursa, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
13:22 Gümüşhane'de AFAD'ın yangın tatbikatı
13:16 Dadaşlar, Aziziye Destanının 142'inci yıl dönümünde tabyalara yürüdü
12:57 Bakan Soylu, Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'ni açtı
12:48 Türkiye rekorunun sahibi radyocu, dünya rekoru için yeniden mikrofon başına geçti
12:44 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi.
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 13:27:23