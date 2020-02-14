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Bursa'nın şampiyonları Yenişehir'den

Güreşte başarıya doymayan Yenişehir Belediyespor, önümüzdeki sezon yıldızlarda amatör olarak voleybol kulübünü kurmak için hazırlıklara başladı.

14.02.2020 17:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:19Bursa'nın şampiyonları Yenişehir'den
Güreşte başarıya doymayan Belediyespor, önümüzdeki sezon yıldızlarda amatör olarak voleybol kulübünü kurmak için hazırlıklara başladı.

Yenişehir Belediyesporlu sporcuların hedefi Türkiye şampiyonluğu. Belediye Başkanı Davut , "Öncelikle arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Biz güreşçilerimizden ve maratonumuzdan memnunuz. Her sefer bir kupa getiriyorlar bize. Yenişehir Belediyespor Kulübü sporcularımızdan serbest güreş kategorisinde 41 kiloda Muhammet Akçağır ve 75 kiloda Yasin Can Sarı Şampiyonu olarak Sivas'ta yapılacak Türkiye Şampiyonasında Yenişehir'imizi ve Belediyespor'umuzu en iyi şekilde temsil edecek. Rabbim güç kuvvet versin. Ayrıca atletizm branşında yarışan sporcumuz İsmet Özler Muğla'da düzenlenen maraton koşusunda 2. olarak kupayı ilçemize kazandırmıştır. Sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Başka illerde şampiyon olmak bizi daha çok mutlu ediyor" diyen Aydın, "Biz de sporcularımızın sonuna kadar arkasındayız. Belediye olarak yapmamız gereken her şeyi yapacağız. Spor sadece futboldan ibaret değil, futbol takımımız vardı, ama biz geldikten sonra buna hem atletizm, hem güreş eklendi. Önümüzdeki sezon yıldızlarda amatör olarak voleybolu da düşünüyoruz" dedi. - BURSA

Yenişehir, voleybol, Aydın, Bursa, Spor

Kaynak: İHA

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