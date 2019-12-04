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Bursa'nın tarihi Kozahan esnafı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve geçmişi 1300'lü yıllara Bursa'daki Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki Kozahan esnafı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihlerini yaptı.

04.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:37Bursa'nın tarihi Kozahan esnafı AA'nın
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve geçmişi 1300'lü yıllara 'daki Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki Kozahan esnafı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihlerini yaptı.
Kozahan'da ipek ürünleri satan ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Haluk Sorgut, kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki Yollar Açıldı", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve Barış Kıtası", kategorisinde de Semih Yüksel'in "Rüzgar Sörfüyle Dünya Turu" adlı eserlerine oy verdi.
Özellikle "Bilim ve Barış Kıtası" fotoğrafını beğendiğini belirten Sorgut, "Bu fotoğrafı gerçekten anlatamam, sanat harikası bir fotoğraf. Seçtiğim fotoğraflar arasında en iyisi buydu. Hatta bu fotoğrafı alıp bir tablo yaptırmak isterim." dedi.
Eşarp dükkanı işleten Semra Sarıbal ve Arzu Şahin Önder, tercihlerini haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de Saldırıların Hedefi Çocuklar", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", spor kategorisinde Ayhan İşcen'in "Milli Yüzücüden Tokyo Hedefi" isimli fotoğrafından yana kullandı.
Seçim yaparken daha çok kompozisyona önem verdiklerini vurgulayan Sarıbal ve Önder, özellikle çocuklar ile engellileri anlatan fotoğraflardan etkilendiklerini belirtti.
Handa bir kafede çalışan Hasan Hüseyin Demir de haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Motokros Heyecanı" adlı fotoğrafını seçti.
Fotoğrafların hepsini güzel bulduğunu dile getiren Demir, seçim yapmakta zorlandığını ifade etti.

Ali İhsan Öztürk, Semih Yüksel, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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