Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Bursa'nın tarihi pazarı bomboş kaldı - Haberler

Bursa'nın tarihi pazarı bomboş kaldı

Bursa'nın tarihi pazarı bomboş kaldı İşler durdu, pazarcılar müşteri bekliyor Türkiye'yi de etkileyen korona virüsü Bursa'da pazarları vurdu.

25.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:33
Bursa 'nın tarihi pazarı bomboş kaldı
İşler durdu, pazarcılar müşteri bekliyor
BURSA - Türkiye 'yi de etkileyen korona virüsü Bursa'da pazarları vurdu.
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından vatandaşlar evlerine kapandı. Bursa'nın meşhur Reyhan Pazarı tarihinin en boş gününü yaşadı. Pazarda 35 yıldır tezgah açan esnaf, pazarı ilk defa bu kadar boş gördüğünü söyledi. Daha evvel mal satmaya yetişemeyen pazarcılar, boş boş oturup bir biriyle sohbet ediyor. İşlerinin iyi gitmediğini belirten pazarcılar, belediyenin tezgah parası almamasını istedi.
Reyhan Pazarı'nda 35 yıldır sergi açtığını ifade eden Muammer Sönmez, "Bu pazarı hiç bu kadar boş görmemiştim. Pazarda kimseler yok. İnsanlar evlerinden dışarı çıkmıyor. Bizim de işlerimiz kötü, satış yapamıyoruz. Belediye tezgah parasını işler açılıncaya kadar ertelerse çok iyi olur" dedi. Bursa’nın tarihi pazarı bomboş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Bursa, Genel

Haberin Videosu :

Bursa'nın tarihi pazarı bomboş kaldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

11:13: Batman'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı - Haberler 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? - Haberler 11:12: Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı: 4 ölü - Haberler 11:12: Evdeki iyon dengesine 'kaya tuzu' çözümü - Haberler 11:11: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler 10:58: Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış - Haberler 10:36: Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı - Haberler 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:10: İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu - Haberler 10:10: Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir - Haberler 09:26: Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi