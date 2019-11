Bursa'nın tematik lisesinden "ahşap zeka oyunu" ihracatı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği ahşap zeka oyunları yurt içi ve dışına gönderiliyor.

"Tematik lise" niteliğiyle hizmet veren ve proje okullar arasında yer alan eğitim kurumunda öğrenciler bir mobilya ustası gibi çalışıyor.

Fabrika gibi işleyen okulda öğrenciler hem tasarım hem de üretim aşamasında yer alarak döner sermaye işletmesinden para da kazanabiliyor.

Her ay binlerce parça ahşap malzemeden mangala ve benzeri zeka oyunları yapan öğrencilerin ürünleri yurt içinde birçok firmaya satılıyor, yurt dışında da alıcı buluyor.

Patentli ürünleri de bulunan öğrencilerin yaptığı oyunları yetişkinler de oynayabiliyor.

"3 ahşap oyuncağımızın patentini aldık"

Okul müdürü Şenol Yoğurtçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin üretim aşamasında olmalarına önem verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin 10'uncu sınıftan itibaren ahşap oyun üretimine başladığını belirten Yoğurtçu, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'ye dışarıdan ahşap oyuncak girişini kesmek ve aynı zamanda da Türkiye'de de bu ahşap oyuncağın önünü açmak için proje başlattı. Bunu Türkiye genelinde 4 meslek lisesine verdiler. Bu proje içinde olan meslek liselerinden biriyiz. Ayda 3-5 bin ahşap oyuncak üretiyoruz. Bir miktarını kendimiz satıyoruz, piyasaya veriyoruz, bir miktarını ise Bursa ve Türkiye'nin diğer bölgelerindeki oyunca firmalarına satıyoruz, onlar da yurt içi ve dışına bu oyuncakların satışını gerçekleştiriyor. 3 ahşap oyuncağımızın patentini aldık, inşallah önümüzdeki günlerde bu oyuncakları piyasaya süreceğiz."

Yoğurtçu, okulda mobilya ve panel üretimi de yapıldığını aktardı.

Bursa ve ilçelerinde bu sene açılan ilkokul ve ortaokulların donatım işlerini aldıklarını dile getiren Yoğurtçu, "Öğrencilerimiz yaptıkları işin karşılığında döner sermaye bazında ciddi bir ücret de kazanıyor." dedi.

Yoğurtçu, öğrenci ve öğretmen iş birliğinin usta-çırak ilişkisiyle sürdüğünü vurguladı.

Öğrencilerin seçerek bu okula geldiğini kaydeden Yoğurtçu, "Hedefimiz, gelecekte Türkiye'de mobilya sektörüne yön verebilecek kişiler yetiştirmek. Tasarım ve imalatta işin büyük bir kısmını öğrenciler yapıyor. Ahşap akıl oyunları tasarlanırken piyasada olmayan, kendine özgü olması gerekiyor ve bununla ilgili öğrenciler proje getiriyor, ona göre süreç işliyor. Öğrenciler kendi arasında denemesini yapıyorlar ve sonrasında üretim aşamasına geçiyoruz." diye konuştu.

"Her öğrenci kendi tasarımını üretme imkanına sahip"

Teknik öğretmen Karani Biber de her öğrencinin kendi tasarımını üretebildiğini, ayrıca protokol imzaladıkları fabrikalarda işe yerleştirilme imkanı bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de iş garantisi veren okullardan biri olduklarına dikkati çeken Biber, "Öğrenciler burada eğitimlerini alır, makineleri kullanmayı öğrenir ve 11'inci sınıfa geldiklerinde kendi alanlarında uzmanlaşırlar. Bize gelen öğrenciler, bilinçli olarak geldiklerinden daha başarılı oluyorlar." dedi.

10. sınıf öğrencisi Tolga Soydemir, mezun olduktan sonra iş bulabileceğine inandığı için bu bölümü tercih ettiğini anlattı.

Aynı sınıftan Rümeysa İşçi ise okulda öğrendikleriyle kendi tasarımlarını yapabildiklerini ve bunları ahşap zeka oyunları dahil birçok noktada değerlendiklerini ifade etti.

