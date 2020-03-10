Bursa'nın turizm potansiyeli, bakanlığın markajında
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'u ağırladı.
10.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:46
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'u ağırladı.
Heykel'deki tarihi başkanlık binasında gerçekleşen görüşmede, Bursa 'nın kültür, sanat ve gastronomi alanındaki potansiyeli değerlendirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Bakan Yardımcısı Yavuz'la Bursa'yı ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Buluşmada gerekli değerlendirmelerin yapıldığını, planlama aşamasındaki projelerin hayata geçirilmesi noktasında Ankara'da bazı girişimlerinin olacağını belirten Başkan Aktaş, "Sayın bakan yardımcımıza ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Gerçekleştirmeyi düşündüğümüz uygulamaların Bursamıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise Bursa'nın kültür ve turizm, özellikle gastronomi alanında farklı konumda bulunduğunu ifade etti. Bu nedenle Başkan Aktaş'ı ziyaret ettiklerini ve yapılacak işler noktasında fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Bakanlık olarak, güzide şehrimiz Bursa'nın her daim yanındayız. Burada, oldukça yüksek potansiyel var. Bakanlığımızın ve Büyükşehir'in koordinatörlüğünde, var olan değerlerin turizm ekonomisine dönüşeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.
Başkanı Alinur Aktaş, günün anısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'a Koza Han işlemeli ipek tablo hediye etti. - BURSA
Heykel'deki tarihi başkanlık binasında gerçekleşen görüşmede, Bursa 'nın kültür, sanat ve gastronomi alanındaki potansiyeli değerlendirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Bakan Yardımcısı Yavuz'la Bursa'yı ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Buluşmada gerekli değerlendirmelerin yapıldığını, planlama aşamasındaki projelerin hayata geçirilmesi noktasında Ankara'da bazı girişimlerinin olacağını belirten Başkan Aktaş, "Sayın bakan yardımcımıza ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Gerçekleştirmeyi düşündüğümüz uygulamaların Bursamıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise Bursa'nın kültür ve turizm, özellikle gastronomi alanında farklı konumda bulunduğunu ifade etti. Bu nedenle Başkan Aktaş'ı ziyaret ettiklerini ve yapılacak işler noktasında fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Bakanlık olarak, güzide şehrimiz Bursa'nın her daim yanındayız. Burada, oldukça yüksek potansiyel var. Bakanlığımızın ve Büyükşehir'in koordinatörlüğünde, var olan değerlerin turizm ekonomisine dönüşeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.
Başkanı Alinur Aktaş, günün anısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'a Koza Han işlemeli ipek tablo hediye etti. - BURSA
Kaynak: İHA
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Etiketler : Alinur Aktaş, Bursa, Güncel
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