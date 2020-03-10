Bursa’nın turizm potansiyeli bakanlığın markajında
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'u ağırladı.
10.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:57
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'u ağırladı.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Bursa’nın turizm potansiyeli bakanlığın markajında
Etiketler : Özgül Özkan Yavuz, Alinur Aktaş, Bursa, Ekonomi
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