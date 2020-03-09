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Bursa’nın üreten kadınları Tarım İl Müdürlüğü’nde buluştu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bahçesinde, Bursa İli üreten kadın kooperatif ve derneklerinin katılımıyla program düzenlendi.

09.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:45
Bursa’nın üreten kadınları Tarım İl Müdürlüğü’nde buluştu
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bahçesinde, Bursa İli üreten kadın kooperatif ve derneklerinin katılımıyla program düzenlendi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Bursa, Ekonomi
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