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Bursa'nın yeni merkezi "Osmangazi Meydanı"

Bursa'nın merkezinde 2 bin araçlık otoparkıyla şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan Osmangazi Meydanı'nda hafriyat çalışmaları bütün hızıyla sürüyor.

02.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:42Bursa'nın yeni merkezi
'nın merkezinde 2 bin araçlık otoparkıyla şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan Meydanı'nda hafriyat çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. İnşaat çalışmalarını inceleyen AK Parti Bursa Zafer Işık, Osmangazi Belediyesi'nin yeni meydan projesinin Bursa'ya nefes aldıracak bir çalışma olduğunu belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Osmangazi Meydanı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Santral Garaj bölgesinde 40 dönüm alan üzerine inşa edilen meydanın Bursa'nın en önemli projelerinden biri olduğunu kaydeden Işık, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve ekibine böyle bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkür etti. Osmangazi Meydanı Projesi'nin çalışmalarını yerinde incelediklerini belirten Işık, "Bursa için çok faydalı bir proje. Çöküntü haline gelen bu bölgeyi toparlayıp ayağa kaldıracak bir hizmet. Kamulaştırma çalışmaları bile başlı başına bir iş. Hem 4 katlı kapalı otoparkı hem de sosyal donatı alanları ile Bursa'ya önemli katkısı olacak. Osmangazi Belediyemiz, Bursalılar için çok önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Şehrimize değer katacak bu projenin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Çalışmalar hakkında Milletvekili Işık'a bilgiler veren Başkan Dündar da, proje tamamlandığında Osmangazi Meydanı'nın Bursa'nın yeni merkezi olacağını ifade etti. - BURSA

Mustafa Dündar, Milletvekili, Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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