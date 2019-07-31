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BURSA Oğlunun kullandığı kamyonetin kasasından düşen baba kurtarılamadı

Oğlunun kullandığı kamyonetin kasasından düşen baba kurtarılamadıBursa'da oğlu M.G.'nin (16) kullandığı kamyonetin kasasından düşen Kutlay G. (48), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

31.07.2019 13:39
BURSA Oğlunun kullandığı kamyonetin kasasından düşen baba kurtarılamadı
Oğlunun kullandığı kamyonetin kasasından düşen baba kurtarılamadı
Bursa'da oğlu M.G.'nin (16) kullandığı kamyonetin kasasından düşen Kutlay G. (48), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kutlay G.'nin düştüğü anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, 24 Temmuz günü Yıldırım ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde meydana geldi. Kutlay G., oğlu M.G ile birlikte hurda yüklü kamyoneti tarttırmak için Hurdacılar Sitesi'ndeki kantara geldi. Burada kamyoneti tarttıran Kutlay G., kamyonetin kasasına binerek, hurdaların üzerine çıktı. Direksiyona ise oğlu M.G. geçti. M.G.'nin kantardan çıkmak için kamyoneti çalıştırıp, manevra yaptığı sırada kasada bulunan Kutlay G., dengesini kaybederek, yere düştü.
Ağır yaralanan Kutlay G., çağrılan sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında kırıklar bulunan Kutlay G., tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.
Kutlay G.'nin ehliyetsiz olan oğlu M.G. ise karakolda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay, Hurdacılar Sitesi'ndeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yıldırım, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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