Bursa Öğrenciler Mektup Gönderdikleri Askerlerle Telekonferans Aracılığı ile Görüştü

Kaynak: DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinin Abdülhamid Han Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, mektup gönderdikleri Mardin Savur ilçesi Soylu jandarma karakolunda görevli askerlerle telekonferans aracalığı ile görüştü. O anlar ise amatör kamera tarafından görüntülendi. Değerler Eğitimi Projesi kapsamında İnegöl Abdülhamid Han Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerin yazdığı ve öğretmenlerinin yardımıyla gönderdiği mektuplar Mardin Savur ilçesi Soylu jandarma karakolunda görev yapan askerlere ulaştı. Mektupların ulaşmasının ardından Abdülhamid Han Ortaokulu öğretmenleri ve Savur ilçesindeki yetkililer öğrenciler ile Mehmetçiği buluşturmak için teknolojik imkanları kullanarak görüntülü görüşme organize etti. Yapılan görüşmede Abdülhamid Han Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile Savur ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alper Saruhan, Savur İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Karadeniz ve askerleri hazır bulundu. Öğrenciler, asker ağabeyleri ile duygularını bu kez sesli ve görüntülü olarak paylaştı.ASKERLER DE MEKTUP YOLLACAKÖğrencilerin yazdıkları mektuplardan bazıları telekonferans aracılığıyla askerler tarafından öğrencilere okundu. Öğrencilerin bu jestinden sonra Soylu Karakolunda görev alan askerlerin de öğrencilere mektup yazacakları belirtildi. Düzenlenen programla ilgili bilgi veren Abdülhamid Han Ortaokulu Müdürü İnan Birlik, Öğrencilerimiz; vatanımız ve milletimizin birlik ve bütünlüğü için kar-kış, yağmur-çamur demeden gece-gündüz nöbet bekleyen kahraman ve fedakar askerlerimize moral vermek, temiz, saf ve berrak duygularını paylaşmak amacıyla mektup yazdılar. Bizler öğrencilerimizin yazdıkları mektupları gönderdik. Şimdi de öğrencilerimiz ile Mehmetçiğimizi sesli ve görüntülü olarak buluşturduk. Gerçekten bizim için güzel bir çalışma ve güzel bir faaliyet oldu. Öğrencilerimizin duyarlılığını dile getirmek, askerlerimizin kahramanlıklarına bir nebze de olsa farkındalık ortaya koymak adına yapılan bu çalışma için öğrencilerimize, öğretmenlerimize özellikle organizasyonu koordine eden Fen Bilgisi öğretmenimiz Erkan Aydın ve bu organizasyon için bize yardımcı olan Savur İlçe Jandarma Komutanımıza, Savur Milli Eğitim Müdürüne ve Savur ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum dedi.