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BURSA Öğretmenler müzik grubu kurdu, klipte meslektaşları oynadı

Öğretmenler müzik grubu kurdu, klipte meslektaşları oynadıBursa'da, hobi olarak müzikle uğraşan ve farklı okullarda görev yapan öğretmenler, bir araya gelerek müzik grubu kurdu.

04.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:32
Öğretmenler müzik grubu kurdu, klipte meslektaşları oynadı
Bursa'da, hobi olarak müzikle uğraşan ve farklı okullarda görev yapan öğretmenler, bir araya gelerek müzik grubu kurdu. Öğretmenlerin ilk video kliplerinde ise meslektaşları oynadı. Klibin kameramanlığı ve yönetmenliğini de yine öğretmenler yaptı.
Orhangazi İlçesi'nde farklı okullarda görev yapan ve hobi olarak müzik ile uğraşan Kurtuluş İlkokulu İngilizce Öğretmeni Serkan Değerli ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Hasan Santırcı, bir müzik grubu kurdu. Kendi sözleri ile birlikte ünlü şairlerin şiirlerinden alıntılarla besteledikleri şarkılar söyleyen öğretmenler, müzik grubunun adını da 'Söz Gelimi' olarak seçti.
Sözü ve bestesi Hasan Santırcı'ya ait olan 'Saklı kalsın' adlı şarkıya çekilen video klip, sosyal medyada ilgi gördü. Şarkının solistliğini Serkan Değerli yaparken, bir diğer öğretmen Hasan Uysal da şarkıya kemanıyla eşlik etti. Video klibin çekimleri İznik Gölü kıyısında gerçekleştirilirken, klipte Orhangazi Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Erdoğan Çakıcı, eşi Fatma Çakıcı, oğlu Ozan Çakıcı ve Elif Eylül Keskin de rol aldı. Video klibin kameramanlığını da Çakırlı İlkokulu öğretmeni Sinan Halıcıoğlu yaptı. Klibin yönetmen koltuğuna Orhangazi Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Ferhat Yavuztekin oturdu.
Öğretmenlerin, hobi olarak başladıkları müzik maceralarında yaptıkları şarkı ve video klip, beğeni topladı. BURSA Öğretmenler müzik grubu kurdu, klipte meslektaşları oynadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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