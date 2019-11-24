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Bursa ögretmenler yemek hazırladı, öğrenciler oyladı

Ögretmenler yemek hazırladı, öğrenciler oyladıBursa'da Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde seminer programları kapsamında, öğretmenler yemek hazırladı, anaokulu öğrencileri ise sunulan lezzetleri oyladı.

24.11.2019 10:43 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:43Bursa ögretmenler yemek hazırladı, öğrenciler oyladı
Ögretmenler yemek hazırladı, öğrenciler oyladı
'da Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde seminer programları kapsamında, öğretmenler yemek hazırladı, anaokulu öğrencileri ise sunulan lezzetleri oyladı. Okulda düzenlenen yemek yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullara '2023 Eğitim Vizyonu kapsamında öğretmenlerin seminerleri daha renkli yapılması gerektiği' çağrısına Osmangazi Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden düzenledikleri renkli etkinlik ile yanıt geldi. Seminer dönemini daha eğlenceli geçirmek amacıyla okulda bulunan 20 öğretmen, kendi yöresine ait birçok yemek yaptı. Yapılan yemekler okulun bünyesinde bulunan okul öncesi öğrencileri tarafından oylandı. Bitlis'in şemşemokundan, Giresun'un fındıklı böreğine pek çok lezzetin çocuklara sunulduğu okulda, adeta yemek yarışması havası esti. Yarışma renkli görüntülere sahne oldu.
'BU ETKİNLİK İLE YÖRESEL ZENGİNLİĞİMİZİ BİRBİRİMİZE TANITMIŞ OLDUKö
Etkilik hakkında bilgiler veren Hüma Hatun Kız Meslek Lisesi Müdürü Serkan Hacıhan, 'Etkinliğimizin amacı 2023 eğitim-öğretim vizyonu ışığında Bakan Ziya Selçuk'un başlattığı seminer döneminde verdikleri çerçeve program doğrultusunda öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yöresel yemeklerimizi, yöresel lezzetlerimizi tanıtacak çalışmalar yapmaya çalıştık. Okuldaki tüm öğretmen arkadaşlarımız kendi yörelerine ait yemekleri kendi elleriyle yapıp, kendi öğrencilerimize tattırmak ve bu lezzetleri öğretmek istedik. Bünyemizde de uygulamalı anaokulumuz olduğu için en iyi jüriler ve geleceğin fertleri olan öğrencilerimizi jüri seçtik. Bu çalışma ile öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, yöresel değerlerimizi, yöresel zenginliklerimizi tanıtıp farkındalık oluşturmak istedik dedi.

Anadolu Lisesi, Ziya Selçuk, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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