Bursa Okçulukta Yeni Nesil 'Tozkoparan İskender'ler Böyle Yetişiyor

Bursa
'da 2015 yılında kurulan Akıncılar
Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, yaşları 8 ile 14 arasındaki öğrencilerine okçuluğun inceliklerini öğretiyor. Ateşli silahların yaygınlaşmasıyla okçuluğun unutulmaya yüz tuttuğunu ifade eden kulübün başkanı Akın Ahu, son zamanlarda televizyonlarda yayınlanan tarihi diziler sayesinde tekrar ilgi odağı olduğunu belirtti. Kulüp olarak hedeflerinin kendine güvenen, okçuluk ahlakıyla yetişmiş nesiller yetiştirmek olduğunu söyleyen Ahu, öğrencilerinin hedefinin ise 1550 yılında 846 metre ok atarak en uzun menzil ok atışı rekorunu kıran Tozkoparan İskender
gibi iyi kemankeş olmak olduğunu söyledi.
2015 yılında kurulan Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, Türk ata sporlarından olan okçuluğun inceliklerini yaşları 8 ile 14 arasında değişen yaklaşık 50 öğrencisine öğretiyor. Şehreküstü
Camii'nin alt katındaki eğitim salonunda haftada 2 gün olmak üzere toplam 4 saat eğitim veren kulübün hedefi iyi bir kemankeş olmanın yanında, okçuluk ahlakıyla yetişmiş nesiller oluşturmak, öğrencilerin ise 1550 yılında 846 metre ok atarak en uzun menzil ok atışı rekorunu kıran Tozkoparan İskender gibi iyi kemankeş olmak olmak. Okçuluk sporunun çocukların gelişimi açısından önemli bir spor olduğunu belirten Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Akın Ahu, öğrencilerin bu spor sayesinde dikkat dağınıklığı, odaklanma ve konsantrasyon eksikliğini giderdiğini ifade etti. Çocukların özgüvenlerini kazanması açısından çok önemli bir spor olduğunu söyleyen Ahu, Çünkü çocuk her başarılı atışında kendine olan güveni ve cesareti had safhaya çıkmış oluyor. Böylelikle çocuklarımızı da teknoloji bağımlılığından, sokaklarımızda kötü alışkanlıklardan kurtarıp burada çocuklarımıza terbiye içerisinde kemankeşin ahlakıyla, edebiyle bir okçuluk sevdası yaşatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımız hemen hemen her ay turnuvalara katılıyor. Burada aldıkları başarılı sonuçlarla özgüvenlerini arttırmış oluyorlar. dedi.
TARİHİ DİZİLER SAYESİNDE İLGİ ARTTI
Okçuluğun Türklerin ata sporlarından biri olduğunun altını çizen Akın Ahu, ateşli silahların yaygınlaşmasıyla okçuluğun unutulmaya yüz tuttuğunu belirtti. 15 yıl öncesine kadar geleneksel ok ve yayın Türkiye
'de yapılmadığını, bu spora meraklı olanların yurt dışından getirttiğini belirten Ahu, Ancak son 5 yılda biraz daha popüler oldu. Özellikle Diriliş Ertuğrul
Dizisi okçuluk sporuna merakı arttırdı. Son aylarda da Tozkoparan dizisi çocuklarda okçuluğu ilgi odağı olmasını sağladı. Bu bizleri memnun ediyor. Çünkü Türkiye'de önceden en çok 5 yay ve ok yapım ustaları vardı. Şimdi bu rakam 15'in üzerinde. Önceden geleneksel ok ve yaylarımız yurt dışından geliyordu. Çok şükür artık bunların hepsi ülkemizde yapılıyor. diye konuştu.
HEDEFİMİZ YENİ NESİL TOZKOPARANLAR YETİŞTİRMEK
Öğrencilerini kemankeş edebiyle yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Ahu, Hedefimiz yeni nesil Tozkoparan'lar yetiştirebilmek, ata sporumuzu ve ecdadımızı yad etmek bunlarla beraber kulübümüzle yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarında başarı elde etmektir. Aldığımız bir müjdeli haber var. Daha önceden olimpik ve modern okçuluğun federasyonu vardı. Ama bizim geleneksel okçuluğumuzun federasyonu yok. Ancak bu yıl içerisinde geleneksel yaya okçuluğumuzun federasyonu kurulacak. Bizde ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı kazanmak istiyoruz. dedi.
ÖĞRENCİLERİN DE HEDEFİ BÜYÜK
Okçuluğa başladıktan sonra okuldaki derslerinde de daha başarılı olduğunu belirten kulüp öğrencilerinin hedefi Tozkoparan İskender gibi ünlü bir okçu olmak.
İskender, Tozkoparan, Bursa, Güncel
Kaynak: DHA