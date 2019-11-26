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Bursa-okul bahçesinde, boğazı kesilmiş köpek ölüsü bulundu

Okul bahçesinde, boğazı kesilmiş köpek ölüsü bulunduBursa'nın Gemlik ilçesindeki Gemlik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde, boğazı kesilmiş köpek ölüsü bulundu.

26.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:49
Okul bahçesinde, boğazı kesilmiş köpek ölüsü bulundu
Bursa'nın ilçesindeki Gemlik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde, boğazı kesilmiş köpek ölüsü bulundu. Polis, köpeğin boğazını kesen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Gemlik Anadolu Lisesi öğrencileri, sabah okula geldiklerinde, okulun bahçesinde boğazı kesilmiş köpek ölüsüyle karşılaşıp, durumu okul yönetimine bildirdi. Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula polis ve Gemlik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kesici aletle boğazının kesildiği belirlenen köpek, görevliler tarafından okuldan alındı.
Polis ekipleri, köpeğin boğazını kesen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa-okul bahçesinde, boğazı kesilmiş köpek ölüsü bulundu

Anadolu Lisesi, Gemlik, Güncel

Kaynak: DHA


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