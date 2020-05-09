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BURSA Ölen atı için ağladı, tutanak imzalatılmak istenince kaçtı

Ölen atı için ağladı, tutanak imzalatılmak istenince kaçtıBURSA'nın İnegöl ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yardım götüren ekibin içinde bulunduğu otomobil ata çarptı.

09.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:56
Ölen atı için ağladı, tutanak imzalatılmak istenince kaçtı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yardım götüren ekibin içinde bulunduğu otomobil ata çarptı. Telef olan atın sahibi olduğunu öne süren kadın gözyaşı döktü, polis, kazayla ilgili tutanak imzalatmak isteyince de kaçtı. Alanyurt Mahallesi'nden ilçe merkezindeki bir aileye yardım götürmek için yola çıkan ekibin içinde bulunduğu Nida Menteş yönetimindeki 34 AIV 887 plakalı otomobil, aniden yola çıkan başıboş ata çarptı. At telef olurken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye gelen bir kadın, atın sahibi olduğunu belirterek sürücüye tepki gösterip ağlayama başladı. Kadın, polisler kazayla ilgili tutanak imzalatmak isteyince kaçarak uzaklaştı. BURSA Ölen atı için ağladı, tutanak imzalatılmak istenince kaçtı

Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Polis, Güncel, Haber

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