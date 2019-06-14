BURSA Önceden çalıştığı iş yerini soymaya geldi, 4 metre yükseklikte sıkışarak asılı kaldı

Önceden çalıştığı iş yerini soymaya geldi, 4 metre yükseklikte sıkışarak asılı kaldıBursa
'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen İsmail A. daha önce çalıştığı tamirhaneyi soymak isterken girdiği pencerede sıkışarak 4 metre yükseklikte ayağından asılı kaldı. Kurtarılan İsmail A. hastaneye kaldırırken iş yeri sahibi Ertan Tüzen, şüphelinin annesini telefonla arayarak, "Teyzecim oğlun dükkanı soymak için kırdığı pencereden içeriye girmeye çalışırken asılı kaldı" diyerek durumu anlattı.
Olay, gece 03: 00 sıralarında merkez Osmangazi
İlçesi Uluyol Caddesinde bulunan bir tamirhanede meydana geldi. Alınan bilgiye göre İsmail A. (33) uyuşturucu kullandığı için tedavi gördüğü hastaneden kaçarak gece saatlerinde daha önce çalıştığı tamirhaneye geldi. Etrafta kimseyi göremeyen İsmail A. tamirhaneyi soymak için kırdığı pencereye sıkışarak asılı kaldı. Yaklaşık 1 saat boyunca sıkıştığı yerden kendi imkanları ile kurtulamayan İsmail A. bağırarak yardım istemeye başladı. Bunun üzerine çevrede bulunan bazı vatandaşlar tamirhaneye girmek isterken pencereye sıkışan İsmail A.'yı görüp polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri pencerede sıkışarak 4 metre yükseklikten ayağından asılı kalan ve yaralanan hırsızlık şüphelisi İsmail A.'yı kurtarırken sağlık ekipleri ise yaralı İsmail A.'yı Bursa Devlet Hastanesine kaldırdı.
İŞ YERİ SAHİBİ HIRSIZIN ANNESİNİ ARAYARAK, "OĞLUN DÜKKANA GİRMEYE ÇALIŞIRKEN ASILI KALDI"
Tamirhane'nin sahibi Ertan Tüzen, daha önce yanında çalıştığı İsmail A.'nın psikolojik sorunlarının olduğunu belirterek hırsızlık şüphelisinin annesini telefon ile aradı. İş yeri sahibi Ertan Tüzen, İsmail A.'nın annesi ile yaptığı telefon görüşmesinde," Teyzecim oğlun yine dükkanımı soymaya çalışırken kırdığı pencerede sıkışarak asılı kaldı ve yaralandı. Mahalleli sesini duymuş polis ve itfaiye ile kurtardık şu anda, sağlık ekipleri hastaneye götürüyor. Bilginiz olsun diye aradım" diye konuştu.
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI DÜKKANI 3 DEFA SOYDU
İsmail A.'nın daha öncede 3 defa çilingir yardımı ve kendi imkanları ile dükkanı soyduğunu dile getiren tamirhane sahibi Ertan Tüzen, "Daha önce dükkanda çalışırken defalarca bizden habersiz dükkana gelip çilingir yardımı ile kapıları açtırmış ve içeriden motorların parçalarını çalmıştı. Bir gün haberimiz yokken dükkana geldiğimizde şans eseri hırsızlık yaparken suç üstü yakaladık, polis ekiplerine haber verdik. Yaklaşık 10 gün ceza evinde kaldıktan sonra yine serbest kalmış. Bu günde dükkanı soymaya çalışırken, kırdığı pencerede sıkışarak asılı kalmış, komşular bağırma sesine uyanmış. Yaralıydı zaten, ilk başlarda çok iyiydi, yardımcı oluyordum fakat şikayetçiyim, üst üste dükkanımı 3 defa soydu" diye konuştu.Polis
ekipleri olay yerini inceleme altına alırken, iş yeri sahibi Ertan Tüzen şikayetçi olmak ve ifade vermek için emniyete götürüldü. Öte yandan yaralı olarak hastaneye kaldırılan hırsızlık şüphelisi İsmail A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.