BURSA Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu

Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturduBURSA'da süs havuzunda boğulan Osama Muhammet'in (2) cansız bedenini teslim alan Muhammet Salih (29), oğlunun vücudundaki otopsi izlerini görünce organlarının çalındığını zannetti.

30.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:59
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
BURSA'da süs havuzunda boğulan Osama Muhammet'in (2) cansız bedenini teslim alan Muhammet Salih (29), oğlunun vücudundaki otopsi izlerini görünce organlarının çalındığını zannetti. Oğlunun cesediyle Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'ne gelerek, kaldırımda yaklaşık 2 saat oturan Salih, polis ekiplerince güçlükle ikna edildi.
Suriyeli Muhammet Salih'in oğlu Osama Muhammet, 22 Haziran günü evlerinin yakınında bulunan süs havuzunda serinlerken boğuldu. Cumhuriyet savcısı, küçük çocuğun ölümünü şüpheli bularak, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdi. Osama Muhammet'in cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirilerek, otopsi yapıldı. Otopside küçük çocuğun boğularak öldüğü ve ölümünde şüphe olmadığı saptandı. Osama Muhammet'in cenazesi, 24 Haziran'da defin işlemleri için babası Muhammet Salih'e teslim edildi.
KESİK İZLERİNİ GÖRÜNCE ORGANLARI ÇALINDI SANDI
Muhammet Salih, oğlunun cansız bedeninin üzerinde otopsi izlerini gördü. Salih, oğlunun iç organlarının çalındığını düşünerek, cesedi kucağına alıp merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'ne geldi. Muhammet Salih burada taşkınlık çıkartınca, görevliler durumu polis ekiplerine haber verildi.
2 SAAT SONUNDA İKNA EDİLEBİLDİ
Gelen polis ekipleri, tercüman aracılığı ile Muhammet Salih ile konuştu. Durumu öğrenen polis ekipleri, Muhammet Salih'e, oğlunun cesedinin üzerinde bulunan izlerin otopsiden kaynaklı normal bir durum olduğunu anlatmaya çalıştı. Derneğin kapısının önünde kucağında çocuğunun cesediyle oturan Muhammet Salih'i polis ikna edemedi. Yakınlarının da devreye girmesiyle birlikte oğlunun cesedindeki kesiklerin otopsiden kaynaklı normal bir durum olduğuna ikna olan Muhammet Salih, defin işlemleri için dernekten ayrılarak, Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gitti. Osama Muhammet, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. BURSA Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber
Haberler››Güncel››BURSA Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:13: Mavi bayrak sayısını en fazla artıran il Balıkesir oldu - Haber 14:13: Yığılca'da Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı - Haber 14:13: CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten hastanelere şarj istasyonu desteği - Haber 14:13: Göztepe, Fenerbahçe derplasmanına hazırlanıyor - Haber 14:13: Bakan Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile bir araya geldi - Haber 14:07: Sevilla, Ever Banega'nın boşluğunu milli oyuncu Okay Yokuşlu ile doldurmayı planlıyor - Spor 13:11: Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu - Haberler 12:32: Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı - Haber 12:25: İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için toplandı! İşte eylemin gerekçesi 5 maddelik kanun teklifi - Haber 22:19: Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir - Haberler