Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa Orkestra çocuklar için çalacak

Bursa Orkestra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan çocuklar için sosyal medya üzerinden canlı konser verecek.

08.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:48
Bursa Orkestra çocuklar için çalacak
Bursa Orkestra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan çocuklar için sosyal medya üzerinden canlı konser verecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bursa Orkestra'nın koronavirüs salgın riski nedeniyle evlerinde oturan çocuklar için online olarak konser vereceği duyuruldu.
"Çocuk Saati" isimli program 9 Nisan günü saat 12'de Bursa Orkestra'nın sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Programın repertuarında çocuk şarkıları ve türküleri yer alacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Twitter, Bursa, Kültür Sanat
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› kultur-sanat ››Bursa Orkestra çocuklar için çalacak - Haberler

kultur-sanat Manşet

Haberler

Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı Haberler
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı
Ankara’da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı Haberler
Vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu Haberler
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu
Esenyurt’ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı
Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

15:27: Yunus ekiplerinden gıda yardımı - Haberler 15:26: CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler 15:25: Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Haberler 15:24: Zor durumdaki yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardımı - Haberler 15:23: Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, alkışlarla taburcu edildi - Haberler 14:19: Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı - Haberler 13:17: Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı - Haberler 12:55: İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu - Haberler 12:50: Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı - Haberler 12:36: Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler 11:30: Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil