Bursa Orkestra çocuklar için çalacak
Bursa Orkestra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan çocuklar için sosyal medya üzerinden canlı konser verecek.
08.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:48
Bursa Büyükşehir Belediyesinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bursa Orkestra'nın koronavirüs salgın riski nedeniyle evlerinde oturan çocuklar için online olarak konser vereceği duyuruldu.
"Çocuk Saati" isimli program 9 Nisan günü saat 12'de Bursa Orkestra'nın sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Programın repertuarında çocuk şarkıları ve türküleri yer alacak.
Kaynak: AA
Etiketler: Twitter, Bursa, Kültür Sanat