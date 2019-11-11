Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne 4 yeni işletme müdürlüğü

Bursa
Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 yeni Orman İşletme Müdürlüğü kuruldu
Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın teşebbüsleri sonucu Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak Orman İşletme Şefliği olarak faaliyet gösteren Gemlik
, İznik, Karacabey ve Bilecik
'in Bozüyük ilçeleri Orman İşletme Müdürlüğü'ne dönüştü.
Işık yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı olarak; Bursa'nın ilçeleri Gemlik, İznik, Karacabey ile Bilecik'in İlinin Bozüyük ilçesi Orman İşletme Müdürlüklerimizin kuruluşları onaylanmıştır. Bölgemize ve memleketimize hayırlı olması dileğiyle Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA