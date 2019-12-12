Haberler » Güncel » Bursa Orman Bölge Müdürü Akın, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Bursa Orman Bölge Müdürü Akın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:44Bursa Orman Bölge Müdürü Akın, AA'nın
Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Akın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendirdi. "Haber" kategorisinde, Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırdığı Tel Halaf'ta bir çocuğa şeker verdiği sırada çekilen, Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Akın, "yaşam" kategorisinde ise UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yöre halkının kerpiç evlerde yaşamaya devam etmesini bir kız çocuğu üzerinden anlatan Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafını tercih etti.
Akın, "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını seçti.
Foto muhabirleri ve muhabirlerin çektiği fotoğrafları beğendiğini söyleyen Akın, oylamaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Behçet Alkan, Halil Fidan, Yalçın Akın, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:46 Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Haber
10:46 Kamyonun çarptığı üniversite öğrencisinin ölümü davası - Haber
10:46 Pakistan'da avukatlar hastaneyi bastı, bakana saldırdı - Haber
10:46 Adilcevaz'ın voleybol takımının hedefi birinci lig - Haber
10:46 Türkiye Kamu-Sen asgari geçim endeksini açıkladı - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Haber
12.12.2019 10:51:11