04.07.2019 17:45
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BURSA Osmangazi Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi

Osmangazi Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildiBURSA'nın Osmangazi İlçesi'nde Osmangazi Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Dündar başkanlığında gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi
BURSA'nın Osmangazi İlçesi'nde Osmangazi Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Dündar başkanlığında gerçekleştirildi.
Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nde Osmangazi Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Dündar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı geçtiğimiz ayın zaptının okunmasıyla ve Başkan Dündar'ın Haziran ayında yapılan çalışmalar hakkında konuşmasıyla başladı. Toplantıda Temmuz ayı olağan meclis toplantı gündeminde yer alan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporları da tek tek okundu. Başkan Dündar Osmangazi Belediyesi'nce yürütülmekte olan sosyal sorumluluk projelerini ve çalışmaları aktardı. Mecliste gündem maddeleri meclis üyelerine sunularak oy birliği ile tek tek karara bağlandı. BURSA Osmangazi Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi
Kaynak: DHA
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