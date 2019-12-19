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Bursa osmangazi'de kaldırım işgaline taviz yok

Osmangazi'de kaldırım işgaline taviz yokBursa'da Osmangazi Belediyesi, kaldırım işgallerinin önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

19.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:42
'de kaldırım işgaline taviz yok
'da Osmangazi Belediyesi, kaldırım işgallerinin önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Osmangazi Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tüm sokak ve caddelerdeki kaldırımlara işyerleri tarafından malzeme, tabela ve ürün bırakılmaması adına yoğun bir çalışma yürütüyor. Zabıta ekipleri, Çarşamba ve Altıparmak bölgesinde yaptığı denetimlerde yaya ve araç ulaşımını engelleyerek vatandaşların huzur ve can güvenliğini tehdit edecek şekilde kaldırımları işgal eden esnafın mallarını kaldırdı. Ekipler, bazı iş yerlerinin yol üzerinde bulunan reklam tabelalarını da kaldırarak ulaşımı rahatlattı. Bursalı Tahir Caddesi üzerinde yapılan denetimler sonrasında kaldırımlar, tamamen yayaların kullanımına açıldı. Vatandaşlar, kaldırımlarda yürümelerini rahatlatan çalışma nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür etti.
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Muammer İRTEMBURSA,(DHA)
Bursa osmangazi'de kaldırım işgaline taviz yok

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Zabıta, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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