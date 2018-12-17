Bursa Osmanlı Süs Tavukları 10 Bin Lira

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:15



17 Aralık 2018 Pazartesi 10:15

Bursa'da çiftçilik ile uğraşan Ali Aydemir, nesli tükenmekte olan Osmanlı sultan süs tavuklarını yetiştiriyor. Osmanlı padişahları ve zamanın devlet erkanının yurtdışından gelen önemli ziyaretçilerine hediye ettiği bu tavukların değeri 7 ile 10 bin TL arasında değişiyor.İznik ilçesinde 15 yıldır süs tavuklarının yetiştiriciliğini yapan ve aynı zamanda Bursa Süs Tavukları Derneği üyesi Ali Aydemir, evinin bahçesinde nadir görülen Osmanlı Süs Tavuklarını yetiştiriyor. Yetiştirdiği bu tavuklar ile Türkiye Süs Tavukları Federasyonu tarafından 2.düzenlenen Uluslararası İzmir Süs Tavukları Yarışmasına katılacağını ifade eden Ali Aydemir, 'Osmanlı Padişahları ve zamanın devlet erkanlarının yurtdışından gelen önemli ziyaretçilerine hediye edilen kendi ırkımız kendi milli tavuğumuz olan Osmanlı Sultan Tavukları zamanında Türkiye'de kayboldu. Biz bu tavukların yumurtalarını yurtdışından getirerek yeniden üretimi sağladık. Aldığımız 100 yumurtadan ancak 1 tane civciv çıkabiliyordu ama biz şükürler olsun çoğaltmayı başardık. Bu hayvanlardan elimizde istediğimiz kadar var. Bu tavukların hem çevremize hem de bütçemize faydası var. Tavukların fiyatları 7 ile 10 bin TL arasında değişiyor dedi.