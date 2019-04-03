Bursa Otizm İçin Mavi Işık Yaktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmde erken tanının önemine dikkati çekti, 'Otizm İçin Mavi Işık Yak' çağrısına da Tarihi Belediye Binası'nı mavi ışıklarla aydınlatarak destek oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, erken tanı ve doğru eğitim yöntemi ile otizmin kontrol altına alınabildiğini söyledi. Başkanvekili Yıldız, otizm spektrum bozukluğunun, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bir bozukluk olduğunu hatırlattı. Her geçen gün otizm riski ile dünyaya gelen çocuk sayısının arttığını belirten Yıldız, "Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi, erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitim. Otizmli çocuklara erken yaşta, tercihen üç yaştan önce tanı konması büyük önem taşır. Çünkü otizmli bir çocuk özel eğitim almaya ne kadar erken başlarsa, o kadar hızlı ilerleyebilir" dedi.

Erken tanı ve doğru eğitim çok önemli

Erken tanı ve doğru bir yöntemle yoğun eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizm belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini ve bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkının kalmadığını bilimsel araştırmaların da gösterdiğini söyleyen Yıldız, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, otizmli bireyler ve ailelerinin çabalarına katkıda bulunmak ve toplumda bir farkındalık oluşturmak için bu anlamlı günde biz de otizme mavi ışık yakıyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında da bilgiler veren Yıldız, merkezin, engelli olma haliyle ilgili toplumda farkındalık oluşturduğunu belirtti. Bu merkezler sayesinde toplumun engelli haklarını gözeten duyarlı bir yapıya kavuşacağını vurgulayan Yıldız, "Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin sosyal aktivitelere katılımını sağlamak, mesleki becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak, ailelerinin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak ve engelli ve engelsiz bireyler arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek üzere faaliyet gösteren bir sosyal yaşam merkezidir" dedi.

Yıldız'ın konuşmasının ardından tüm katılımcılar, ellerindeki mavi balonları gökyüzüne bırakarak, 'Otizm için mavi ışık yak' çağrısında katkıda bulundu.

Kaynak: Bültenler