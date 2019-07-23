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BURSA Otobüs beklerken geri manevra yapan kamyonun altında kaldı

Otobüs beklerken geri manevra yapan kamyonun altında kaldıBursa'nın İnegöl ilçesinde durakta otobüs beklerken geri manevra yapan kamyonun altında kalan Yüksel Şahin (59), hayatını kaybetti.

23.07.2019 13:37
BURSA Otobüs beklerken geri manevra yapan kamyonun altında kaldı
Otobüs beklerken geri manevra yapan kamyonun altında kaldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde durakta otobüs beklerken geri manevra yapan kamyonun altında kalan Yüksel Şahin (59), hayatını kaybetti.
Kaza, Bursa-Ankara karayolu Kalburt kavşağında meydana geldi. Yol kenarında geri manevra yapan Mehmet Ş. (40) yönetimindeki 16 KDJ 15 plakalı kamyon, durakta otobüs bekleyen Yüksel Şahin'e çarptı. Kamyonun altında kalan Şahin ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel Şahin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Kamyon şoförü Mehmet Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. BURSA Otobüs beklerken geri manevra yapan kamyonun altında kaldı

Yüksel Şahin, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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