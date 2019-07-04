04.07.2019 18:25
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BURSA Otobüs şoförü, fenalaşan adamı hastaneye götürdü

Otobüs şoförü, fenalaşan adamı hastaneye götürdüBursa'nın İnegöl ilçesinde otobüste fenalaşan adam, toplu taşıma aracıyla devlet hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı.

Otobüs şoförü, fenalaşan adamı hastaneye götürdü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüste fenalaşan adam, toplu taşıma aracıyla devlet hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı. Olay, otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre; Orhaniye mahallesinde meydana geldi. Abdulvahap Ahmetov(59), ailesiyle birlikte toplu taşıma aracına bindi. Bir süre sonra oturduğu koltuk üzerinde fenalaşan adamı gören otobüs sürücüsü Halit Çelik, otobüsü hastaneye sürdü. Devlet Hastanesi Acil servisine getirilen adam, tedavi altına alındı. Adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayı anlatan sürücü Halit Çelik, Yolcuyu Alanyurt Bölgesinden aldım. Orhaniye mahallesine geldiğimde yolcunun fenalaştığını gördüm. Öyle görünce bende bastım gaza hastaneye geçirdim. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Geçmiş olsun, durumu iyiymiş dedi.
Olay otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. BURSA Otobüs şoförü, fenalaşan adamı hastaneye götürdü
Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi, Bursa, Güncel

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