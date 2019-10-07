Haberler » Güncel » Haber

Bursa otobüs şoförü, fenalaşan kalp hastası kadını hastaneye götürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsünde rahatsızlanan kalp hastası Hüsniye Şen (74), sürücü Selahattin Bala (45) tarafından hastaneye götürüldü.

07.10.2019 14:16
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsünde rahatsızlanan kalp hastası Hüsniye Şen (74), sürücü Selahattin Bala (45) tarafından hastaneye götürüldü. Şen'in rahatsızlandığı anlar, araç kamerasınca kaydedildi.
Olay, İnegöl'e bağlı Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Çarşıya gitmek için evden durağa yürüyen Hüsniye Şen, bir süre sonra Selahattin Bala yönetimindeki 16 M 06061 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Şen, yolculuk sırasında, aniden fenalaştı. Şen'in kalp hastası olduğunu söylediği yolcular, durumu sürücü Bala'ya bildirdi. Bunun üzerine Bala, yolunu değiştirerek, Şen'i İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Hüsniye Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan Hüsniye Şen'in rahatsızlığı anlar, otobüs kamerasına anbean yansıdı.
Bursa otobüs şoförü, fenalaşan kalp hastası kadını hastaneye götürdü

İnegöl, Bursa, Bala, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:31 Ordu 8 yaşındaki batuhan, kalp krizinden öldü
17:31 Gazi Üniversitesinde bina tartışması devam ediyor
17:30 Batan bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
17:30 Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi.
17:28 Kamu Denetçiliği Kurumuna 117 bin 575 başvuru
17:28 15 Temmuz'da müezzini darbeden sanıklara ceza
17:28 İzmir'de, kimyasal madde yangını korkuttu