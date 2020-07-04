BURSA Otobüste çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Otobüste çıkan yangın kısa sürede söndürüldüBursa'da belediye otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü.

04.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:36
Otobüste çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Bursa'da belediye otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Bursa Otobüs Terminali yolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. 94 nolu Terminal Siteler hattında çalışan ve seyir halindeki belediye otobüsünün motor kısmında aniden alevler çıktı. Otobüs kısa sürede alev alev yaparken itfaiye ekipleri ihbar üzerine kısa sürede olay yerine geldi.
Otobüs şoförünün dikkati sonucu içerisinde bulunan yolcular tahliye edilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangını söndürdü.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. BURSA Otobüste çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Bursa, Güncel, Haber
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