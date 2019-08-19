Haberler» Güncel» Haber

BURSA OTOMOBİL, AKARYAKIT İSTASYONUNA BÖYLE DALDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı.

19.08.2019 17:26
BURSA OTOMOBİL, AKARYAKIT İSTASYONUNA BÖYLE DALDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Sürücü Selim Öner'in (47) yaralandığı kaza, güvenilk kamerası görüntülerine anbean yansıdı
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Bursa- İnegöl yolunda meydana geldi. Selim Öner yönetimindeki 43 KG 532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada, sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Öner ardından İnegöl Devet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza anı, akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.
BURSA OTOMOBİL, AKARYAKIT İSTASYONUNA BÖYLE DALDI

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:11   Aşkları engel tanımadı
18:10   Şehit Aileleri Derneğinden kayyum atamalarına destek
18:09   "Vira Bismillah" için geri sayım başladı
18:08   5. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
18:07   MERSİN Başkan Seçer'den mahalle ziyaretleri
18:07   VAN Kültür Bakan Yardımcısı Dursun Erçiş'te yaptığı kazada hayatını kaybetti-3
18:07   VAN-HALUK DURSUN ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ