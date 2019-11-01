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Bursa otomobil denize uçtu 1 ölü, 1 yaralı güvenlik kamerasında

Otomobil denize uçtu 1 ölü, 1 yaralı (2)GÜVENLİK KAMERASINDABursa'nın Gemlik ilçesinde, özel liman sahasında, plotaj servis hizmetinde kullanılan otomobilin denize uçma anının, güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı.

01.11.2019 15:43
Otomobil denize uçtu 1 ölü, 1 yaralı (2)
GÜVENLİK KAMERASINDA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, özel liman sahasında, plotaj servis hizmetinde kullanılan otomobilin denize uçma anının, güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı.
İşçi Emrah A.'nın yaralı olduğu halde yüzerek denizden çıkmayı başardığı, Halil Durmuş'un (33) ise hayatını kaybettiği olaya ait görüntülerde, otomobilin hızla denize doğru gittiği, ardından da uçtuğu görülüyor.
Polisin soruşturması sürerken, Halil Durmuş'un 6 aylık evli olduğu öğrenildi.
Bursa otomobil denize uçtu 1 ölü, 1 yaralı güvenlik kamerasında

Güncel

Kaynak: DHA


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