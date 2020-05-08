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BURSA Otomobil, hafif ticari araca çarpıp, takla attı: 1 yaralı

Otomobil, hafif ticari araca çarpıp, takla attı: 1 yaralıBursa'da, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü F.Ç. (28) yaralandı.

08.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:23
Otomobil, hafif ticari araca çarpıp, takla attı: 1 yaralı
Bursa'da, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü F.Ç. (28) yaralandı.
Kaza, gece yarısı sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Mahallesi'nden bir süre şehir manzarasını izleyen F.Ç., eve dönmek için 16 AGL 76 plakalı otomobiliyle yola çıktı. F.Ç.?nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yönden gelen 16 AES 361 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak, takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yan yatan otomobilde sıkışan F.Ç., vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınan F.Ç.?nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. BURSA Otomobil, hafif ticari araca çarpıp, takla attı: 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yıldırım, Bursa, Güncel, Haber

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