Bursa otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıBURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, sokaktan caddeye çıkan motosiklet sürücüsü ile otomobil çarpıştı.

08.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:48
Bursa otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, sokaktan caddeye çıkan motosiklet sürücüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erdem Piper yaralandı.
Kaza, saat 13.40 sıralarında Yalıntaş Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücü Erdem Piper, 16 ACJ 448 plakalı motosikletiyle caddeye çıkarken, Yalıntaş yönüne giden Ali Rıza Uzun'un kullandığı 16 ECR 73 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet metrelerce sürüklenirken, Erdem Piper de otomobilin ön camına çarparak, yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erdem Piper'e ilk müdahaleyi, olay yerine gelen sağlık ekibi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bu arada trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından enbean görüntülendi. Bursa otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

HDP, kapalı kapılar ardında yapılan gizli ittifaklara kapıyı kapattı Haber
HDP, kapalı kapılar ardında yapılan gizli ittifaklara kapıyı kapattı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Haber
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz’a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı Haber
1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı
Bodrum’a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor Haber
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Nusret Gökçe’nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Diyarbakır’da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor Haber
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Ali Babacan’ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Haberler››3. Sayfa››Bursa otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:44: Dikkat çeken araştırma sonucu! Koronavirüs salgınının en önemli tedbiri alınmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti - Haberler 16:44: Dicle Nehrinde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı - Haberler 16:43: Alkollü sürücü park halindeki araca çarpıp takla attı: 1 yaralı - Haberler 16:41: Telabyad'da yangın söndürme tüpüyla hazırlanmış patlayıcı yakalandı - Haberler 16:40: Cep telefonlarından şebeke sinyali gidince, hayatlarının şokunu yaşadılar - Haberler 16:39: HDP, kapalı kapılar ardında yapılan gizli ittifaklara kapıyı kapattı 16:39: HDP, kapalı kapılar ardında yapılan gizli ittifaklara kapıyı kapattı - Haberler 16:13: ABD'de protestolar devam ederken polis memurları siyahi dini liderlerin ayağını yıkadı - Haberler 15:51: 1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı 14:24: Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı