BURSA Otomobil köprülü kavşaktan uçtu, kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı

Otomobil köprülü kavşaktan uçtu, kadın sürücü kazayı yara almadan atlattıBURSA'da yol yapım çalışması nedeniyle trafiğin kontrollü olarak sağlandığı köprülü kavşakta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, alt yola uçtu.

18.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:11
Otomobil köprülü kavşaktan uçtu, kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı
BURSA'da yol yapım çalışması nedeniyle trafiğin kontrollü olarak sağlandığı köprülü kavşakta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, alt yola uçtu. Kazayı yara almadan atlatan Ayşe Mutlu, 'Yol çalışması' tabelasını görünce paniğe kapılıp, aracın kontrolünü kaybettiğini söyledi.
Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle trafiğin kontrollü olarak sağlandığı köprülü kavşakta Ayşe Mutlu, yönetimindeki 16 ADG 987 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, köprülü kavşaktan alt yola uçtu. Otomobil, ters dönerken, Ayşe Mutlu'nun yardımına yol çalışmasında görevli işçiler koştu. Vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılan Mutu, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Mutlu, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi. İtfaiye ekipleri de otomobili yoldan kaldırdı.
Ayşe Mutlu'nun polise verdiği ifadede, yol çalışması tabelasını görünce panik yaptığını ve aracın kontrolünü kaybettiğini söyledi.
Kaza sırasında otomobilin düştüğü yoldan geçen Sebahattin Karagöz ise, "Yaya geliyordum, 3 adım önüme düştü. Hemen koşarak sürücüyü çıkardım" dedi. BURSA Otomobil köprülü kavşaktan uçtu, kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ayşe Mutlu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Buket Aydın’dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Haber
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci’nin 4 milyon TL’lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Haberler››Güncel››BURSA Otomobil köprülü kavşaktan uçtu, kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:07: Son Dakika | flaş - Haber 15:07: Ardahan ve Kars'ta dolu ile sağanak etkili oldu - Haber 15:07: Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 13 bine yaklaştı - Haber 15:07: Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası - Haber 15:06: Kocaeli Sağlık Müdürü: İstanbul sınırındaki ilçelerimizde vaka sayılarında artışlar var - Haber 14:19: Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı - Haber 14:01: Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi - Magazin 13:52: AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi - Haber 12:39: Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! - Haberler