Haberler » Güncel » Bursa otomobil mobilya mağazasına çarptı 2 yaralı - Haber

Bursa otomobil mobilya mağazasına çarptı 2 yaralı

Otomobil mobilya mağazasına çarptı 2 yaralıBursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobiliyle mobilya mağazasına çarpan üniversite öğrencisi Zeynep K.'nin (19) beraberindeki 2 arkadaşı yaralandı.

24.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:44
Otomobil mobilya mağazasına çarptı 2 yaralı
'nın ilçesinde, otomobiliyle mobilya mağazasına çarpan üniversite öğrencisi Zeynep K.'nin (19) beraberindeki 2 arkadaşı yaralandı. Yapılan ölçümde sürücünün 0,64 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza dün gece Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu öğrencisi Zeynep K., yönetimindeki 16 ADV 059 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, mobilya mağazasının kapısına çarparak durabildi. Sürücü Zeynep K. yaralanmazken, aynı araçta bulunan okul arkadaşları Ahmet Y. (20) ve Hüseyin C. (19) yaralandı. 2 yaralı 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yapılan ölçümde Zeynep K.'nin 0,64 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa otomobil mobilya mağazasına çarptı 2 yaralı

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:56   Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle iki inşaatın çatısı uçtu - Haber
12:55   İnternetten öğrendiği hat sanatını cami duvarlarına işledi - Haber
12:50   Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, "16 milyon İstanbulluya hizmet ediyoruz demekle belediye... - Haber
12:50   İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Gümüşhane'de anıldı - Haber
12:49   İnhisar'ın kalp dostu narı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
10:27   Son dakika: Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
24.12.2019 13:03:25