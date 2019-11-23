Haberler » Güncel » Bursa otomobil uzaktan kumanda ile 30 kilometre hıza çıkıyor - Haber

Bursa otomobil uzaktan kumanda ile 30 kilometre hıza çıkıyor

Otomobil uzaktan kumanda ile 30 kilometre hıza çıkıyorBursa'da yaşayan Çağlar Şahin (24), 1986 model otomobilini uzaktan kumanda ile çalıştırarak sürücüsüz şekilde 30 kilometre hıza kadar yol alabilmesini sağladı.

23.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:09
Otomobil uzaktan kumanda ile 30 kilometre hıza çıkıyor
'da yaşayan Çağlar Şahin (24), 1986 model otomobilini uzaktan kumanda ile çalıştırarak sürücüsüz şekilde 30 kilometre hıza kadar yol alabilmesini sağladı.
Bursa'da oto lastik firmasında çalışan Çağlar Şahin, çocukluğundan itibaren ilgi duyduğu otomobil için bir sistem geliştirdi. 1986 model otomobiline taktığı sistemle aracını uzaktan kumanda ile çalıştırıp durdurabilen Şahin, aynı zamanda otomobilin sürücüsüz şekilde saatte 30 kilometre hıza çıkmasını sağlayabiliyor. Otomobili görenlerin çok şaşırdığını belirten Şahin, bu durumun hoşuna gittiğini söyledi.
ARACIN KENDİ PARÇALARI KULLANILARAK YAPILDI
Sosyal medya üzerinden Amerikan yapımı araçlar gördüğünü ve kendisine 'Ben de yapabilir miyim' diye sorduğunu aktaran Şahin, Uzun bir süre uğraştım. Kendi aracımda yapmayı başardım. İçerisinde herhangi bir modül, elektronik parça yok. Tamamen kendi işçiliğimizle yapılan bir araç. Aracın kendi parçalarını kullanarak yaptık dedi.
KONTROLÜ TAMAMEN KENDİSİNDE
Aracın kontrolünün tamamen elinde olduğunu ve komutları doğrultusunda aracı yönlendirdiğini vurgulayan Şahin, Merkezi kilit motoru ve aktarım rolesi kullandım. Bunun dışında başka bir şey kullanmadım. Aracın çalışma süresi tamamen bana bağlı. Ne kadar istersem o kadar ilerliyor ve süre bazında da o kadar süre çalışıyor. İstediğim zaman aracı yürütüp istediğim zaman durdurabilirim diye konuştu.
Çevresinden olumlu tepki aldığını dile getiren Şahin, Aracı olan arkadaşlarımız, kendi araçlarına da aynı sistemi yapmamı istediler. Vakit olursa arkadaşlarımın araçlarına da aynı sistemi yapacağım ifadelerini kullandı.
Bursa otomobil uzaktan kumanda ile 30 kilometre hıza çıkıyor

Çağlar Şahin, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
13:43 DHA YURT BÜLTENİ-8
13:42 Şantiye yatakhanesinde klimadan yangın çıktı
13:42 Tel abyad'da patlama -2
13:42 Rusya'da ukraynalı akademisyen canlı yayında amerikalı gazeteciye saldırdı
13:37 KMÜ'de aşçılık öğrencilerine ilk yardım eğitimi
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
10:39 Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde konuşulan rakam
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 13:44:07