BURSA Otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırdı; sürücü ve oğlu yaralandı

Otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırdı; sürücü ve oğlu yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatıran sürücü ve arkasındaki oğlu yaralandı.

19.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:52
Otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırdı; sürücü ve oğlu yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatıran sürücü ve arkasındaki oğlu yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesindeki Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Avarlar yönüne doğru giden Şafak K. Yönetimindeki 16 AIR 521 plakalı motosiklet, kavşaktan dönerek karşı yöne geçmek isteyen Hüseyin E. İdaresindeki 81 FD 353 plakalı otomobille çarpışmamak için motosikleti yan yatırdı.
Motosikletin devrilmesiyle birlikte sürücü ile arkasında bulunan oğlu Kazım E. yaralandı. Yaralıların yardımına vatandaşlar koştu. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. BURSA Otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırdı; sürücü ve oğlu yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok’tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede ’Katil başkan’ sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
İbrahim Tatlıses’in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Müge Anlı’nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL’lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı Haber
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu Haber
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Haberler››Güncel››BURSA Otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırdı; sürücü ve oğlu yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:17: İSTANBUL -EYÜPSULTAN'DA ORMANDA CESEDİ BULUNDU... KADININ KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haber 14:17: Yozgat'ta eski askerlik şubesi binası kültür merkezi olacak - Haber 14:16: Su basan caddede kayıkla gezdi - Haber 14:15: Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu - Haber 14:15: Kayseri'de sınava girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım - Haber 13:27: Eminönü'nde dükkanları su basan esnaf, yaşananlara tepki gösterdi - Haber 13:18: Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti - Haber 12:57: Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı - Haberler 11:14: İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi - Haberler 09:47: Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü - Ekonomi