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Bursa otomobilin, başka bir otomobille çarpışıp takla attığı kaza kamerada

Otomobilin, başka bir otomobille çarpışıp takla attığı kaza kameradaBursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, otomobilin aniden yola çıkan bir başka otomobile çarpıp takla attığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

07.09.2019 14:34
Otomobilin, başka bir otomobille çarpışıp takla attığı kaza kamerada
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, otomobilin aniden yola çıkan bir başka otomobile çarpıp takla attığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer İlçesi Esentepe Mahallesi Sanayi Caddesi yakınlarında meydana geldi. Yoğun trafik nedeniyle B.C. (41) yönetimindeki 16 AAB 740 plakalı otomobil, B.C. (41), ara sokaktan çıkan H.T. (43) yönetimindeki 34 ZU 5331 plakalı otomobille çarpışıp, takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan B.C., ters dönen araçtan çevredekiler tarafından çıkarıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa otomobilin, başka bir otomobille çarpışıp takla attığı kaza kamerada

Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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