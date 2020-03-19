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BURSA Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, kamerada

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, kameradaBURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, motosikletle çarpıştı.

19.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:52
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, kamerada
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde, İnegöl ilçesindeki Yeni Mahalle Kazımkarabekir Caddesi'nde meydana geldi. Sedat Tatar (34) yönetimindeki 16 KIY 23 plakalı otomobil sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada, Mahmut Yıldızlı'nın (18) kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşen Yıldızlı, yolda sürüklenerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Mahmut Yıldızlı ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Ayrıca, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. BURSA Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, kamerada

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

BURSA Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, kamerada
Etiketler : Motosiklet, İnegöl, Güncel

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